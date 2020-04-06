Американцы приготовили для Венесуэлы силовой сценарий смещения законного руководства

Пора мягких переговоров закончилась, наступают времена решения мировых проблем вооруженным путем. Первой современной жертвой новых реалий может стать президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

С таким предостережением выступил политолог Дмирий Евстафьев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

В качестве примера того, что мы "счастливо прощаемся" с миром мягкой силы, эксперт привел ситуацию с Венесуэлой, для которой Вашингтон готовит операцию по свержению ее лидера. Политолог отметил, что американцы полтора года пытались сместить Мадуро, "поковырялись" там, используя раличные политтехнологии и манипуляции. Но у них ничего не получилось.

Также он обратил внимание на то, как "нашпигован" вооруженной техникой Ормузский пролив, и сделал неутешительный вывод.

"Я очень сомневаюсь, что мы выйдем из этого мира без какого-то фокусного конфликта. Он просто назревает", – цитирует телеканал "ЦарьГрад" Евстафьева.

Напомним, в Венесуэле после того, как в январе 2019 г. лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны разразился политический кризис, который стал следствием экономического. В качестве главы государства его признали США, страны Группы Лимы (за исключением Мексики), ОАГ и большинство стран Евросоюза. Законное правительство признают Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

В начале апреля нынешнего года Брюссель поддержал инициативу Вашингтона по созданию временного правительства Боливаринской Республики.

