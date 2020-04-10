В дружественном государстве считают, что демонтаж монумента не должен испортить отношения стран

МИД Чехии выдвинул России условия для получения памятника маршала Конева. В ведомстве уверены, что, если РФ хочет забрать монумент, переговоры надо вести с его владельцем в лице местного самоуправления.

Представители зарубежного МИД уверены, что подобное обращение с историческим памятником не противоречит договору о сотрудничестве с Россией и никак не влияет на отношения стран, информируют РИА "Новости".

Кремль, в свою очередь, уверен, что монумент надо восстановить либо на территории Праги, либо в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что наша страна много раз выражала недопонимание в связи с варварским отношением к памятникам воинам Красной армии.

"Мы бы предпочли видеть этот памятник восстановленным или на чешской земле, жители которой, по нашему убеждению, должны быть благодарны этому человеку, или, если потребуется, на русской земле", – объяснил политик в разговоре с URA.ru.

Ранее "Утро.ру" писало, что в СК РФ завели уголовное дело в связи с демонтажом памятника Коневу.