Что Башар Асад должен сделать, чтобы не потерять пост президента Сирии

Политолог Владимир Карасев рассказал Федеральному агентству новостей по какой причине у президента Башара Асада стал стремительно падать рейтинг среди населения

Социологи ФЗНЦ выяснили, что всего 32% жителей Сирии поддержат Башара Асада на будущих президентских выборах в 2021 году. При этом в последнее время и этот показатель продолжает неумолимо падать. Причин для этого много, отмечают эксперты. В частности, коррупция, с которой действующие власти никак не борются. Также существенной проблемой является экономический застой и сопутствующие ему проблемы.

Ранее ФАН уже сообщал о последствиях развивающейся коррупции в стране. Так, например, многие районы страны столкнулись с периодическим отключением электроэнергии, а также постоянными перебоями в сотовой связи оператора SyriaTel. Данная сеть принадлежит двоюродному брату Асада – Рами Махлюфу.

На фоне стремительно падающего рейтинга действующего сирийского президента, ФАН выяснил, кто может стать следующим главой Сирии, заменив Башара Асада.

Среди всех политических деятелей особенно выделяется премьер-министр страны Имад Хамис, не раз замеченный в коррупции, а также командующий 25-й дивизией САА Сухейль аль-Хасан.

Не стоит забывать о кандидатах от оппозиции. Это глава "египетской платформы" сирийской оппозиции Ахмад Джарба и Абдуррахман Мустафа, занимающий пост главы Временного правительства Сирии.

Политолог Владимир Карасев отметил, что если Башар Асад сможет наладить связь с российскими бизнесменами, то, вероятнее всего, падение рейтинга можно будет остановить.

Карасев рассказал, что Россия не раз поддерживала Сирию, поэтому и сейчас придет на помощь. Для этого нужно стабилизировать ситуацию внутри страны, чтобы у российских компаний появилась возможность работать в САР. За счет чего экономика республики нормализуется и появятся новые рабочие места для сирийцев.

"Если Асад сможет пригласить российские компании в Сирию – мы сможем дать сирийцам уверенность в завтрашнем дне", – отмечает политолог.

На данный момент рейтинг Асада находится на отметке в 32%. Несмотря на все попытки России помочь Сирии, республики пока не может вырваться из кризиса. Все потому, что коррупция в аппарате правительства Имада Хамиса нарушает все экономические связи. Действующий премьер-министр точно не сможет стать следующим президентом, как и протурецкий кандидат, которого поддержит лишь часть населения, находящаяся под контролем боевиков.

"Реальная борьба может развернуться между Сухейлем аль-Хасаном и Ахмадом Джаброй. Первый – очень популярный среди сирийцев генерал, узнаваемое лицо сирийской армии. К тому же, Сухейль имеет хорошие связи с Россией. Второй – удобная компромиссная фигура для взаимодействия России и США на Ближнем Востоке. Если Асад не хочет потерять власть – ему нужно налаживать прочные экономические связи с Россией", – заключил Владимир Карасев.