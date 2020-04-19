Путин: Запад мешает объединению постсоветского пространства из-за страха конкуренции
Сотрудничество бывших советских республик приносит пользу всем, несмотря на страх возрождения СССР, который страны постепенно преодолевают. Однако западные государства препятствуют интеграции постсоветского пространства. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.
По словам главы государства, западным партнерам не нужно, чтобы у них появился экономический конкурент, сила которого бы росла, имея в виду ЕАЭС.
Интервью президент дал еще в октябре 2020 г., но в эфире "России 1" его показали лишь сейчас в программе "Москва. Кремль. Путин". Лидер россиян добавил, что интеграции на постсоветском пространстве способствуют инфраструктура транспорта, общий язык, связи и энергетика.
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