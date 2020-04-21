В Эстонии разгорелся скандал из-за учебников с картой российского Крыма
Конгресс украинцев в Эстонии обнаружил, что школьники из 200 учебных заведений учат английский язык по учебникам с картой, на которой Крым обозначен, как часть России. Они обратились в Министерство образования и науки с требованием убрать ее. Об этом рассказала журналистам глава конгресса Вира Конык.
Как пишет издание ERR, карту нашел один ученик, которого такое положение вещей возмутило. Эстония до сих пор не признает воссоединение Крыма с Россией, которое произошло в 2014 г. в результате референдума.
"Мы тоже были очень удивлены этой ситуацией, так как Эстония является давним и надежным партнером Украины и постоянно это подтверждает", – заявила Конык.
После того как стало известно о карте, директор издательства Studium, которое выпустило книгу, поспешил оправдаться. Ааво Кенник утверждает, что карту, которая была в свободном и бесплатном доступе, взяли из интернета и даже не обратили внимание на принадлежность Крыма, так как для учебника по языку ее содержание значения не имеет.
По его словам, им, скорее всего, придется перепечатать учебник, выпущенный два года назад, хотя это и будет очень затратно для компании.
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