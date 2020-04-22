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Володин предложил способ снижения тарифов на электроэнергию

Володин предложил способ снижения тарифов на электроэнергию
Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Механизм поставок электричества потребителям может быть пересмотрен

Россети должны доводить электроэнергию до конечного потребителя без посредников. На это указал председатель Госдумы Вячеслав Володин во время видеоконференции депутатов с руководством Минэнерго, Россетей и Минфина в среду, 22 апреля. По мнению Володина, упрощение схемы поставок позволит снизить тарифы на электроэнергию.

"Сегодня Россети доходят до региона, а в регионе сидит перепродавец, а иногда их несколько и дальше, получается, мы с вами сталкиваемся с этой дорогой уже электроэнергией,  на которую накручивает каждый свои 5%", – пояснил свою мысль спикер. Он убежден: чем меньше в этой цепочке окажется посредников, тем ниже будет стоимость электроэнергии для граждан и предприятий.

По мнению Володина, программу развития компании "Россети" необходимо поддержать, но в каждом регионе должны быть выработаны свои конкретные меры. В связи с этим он предложил поручить профильному думскому комитету изучить данный вопрос, оценить возможность снижения тарифов за счет сокращения цепочки посредников и необходимость создания более эффективной инфраструктуры. Конкретные решения должны быть приняты при взаимодействии отрасли с регионами, подчеркнул председатель Госдумы.

Николай ВИКТОРОВ

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