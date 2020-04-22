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Зеленскому подсказали способ закончить конфликт в Донбассе

Зеленскому подсказали способ закончить конфликт в Донбассе
Владимир Зеленский. Фото: Bai Xueqi/Xinhua/www.globallookpress.com
Лидеру Незалежной указали на закрепление особого статуса региона в конституции страны

Президент Украины Владимир Зеленский, конечно, может за свою каденцию урегулировать вооруженный конфликт в Донбассе. Для этого нужно всего лишь последовательно выполнять пункты минских договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал сегодняшний спич экс-комика, который начинает отчитываться за год своего президентства (инаугурация прошла 20 мая 2019 г.). Пан Зеленский в документальном фильме, вышедшем на телеканале "Украина 24", дал громкое обещание завершить войну в Донбассе "за мою каденцию". В этом он выразил личную уверенность.

Также он пригрозил, что "если минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику". Причем, судя по всему, уже скоро, поскольку лидер нации это обещал сделать с год назад, но срок еще не вышел.

Так вот в Кремле согласились с Зеленским, что конфликт в Донбассе можно закончить.

"И теоретически, и практически это возможно. Для этого достаточно выполнить последовательность шагов, уже довольно давно зафиксированную в минском комплексе мер", – цитирует РИА "Новости" Пескова.

Кроме того, сегодня президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель указал, что власти Незалежной должны выполнять обязательства по политическим пунктам урегулирования, "включая законодательное закрепление особого статуса Донбасса", говорится в релизе Кремля.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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