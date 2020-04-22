Глава района боится за собственную жизнь

После сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Чехии полиция взяла под охрану инициатора – старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа.

По данным издания Respekt, его безопасность под угрозой, именно поэтому и понадобилась охрана. Защиту также предоставили и другим представителям власти Чехии. Так, охрана появилась у мэра столицы Зденека Гржиба и старосты столичного района Прага-Ржепорые Павела Новотного.

Причиной для опасений стала якобы угроза со стороны России, пишет еженедельник. Староста района обеспокоился после заявления главы Минобороны Сергея Шойгу о том, что политики должны понести уголовную ответственность за снос памятника.