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Горбачев назвал виновников развала СССР

Горбачев назвал виновников развала СССР
Михаил Горбачев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Динамика была положительной до путча

Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал путчистов ГКЧП виновниками срыва перестройки и последующего развала Союза.

Об этом бывший глава государства заявил в интервью РИА "Новости". По его словам, события 1991 г. были использованы для развала СССР, но это ни в коем случае "не перечеркивает значение перестройки.

Горбачев ранее говорил, что не жалеет об этом комплексе реформ, так как в те время жить как прежде уже было невозможно. Реформы шли трудно, были допущены ошибки, однако Перестройка за несколько лет сумела изменить состояние общества.

Люди, по словам бывшего генсека, "пришли в движение", перестали бояться и "стали говорить о наболевшем", по всей видимости, публично.

Горбачев добавил, что команда реформаторов знала, в каком направлении двигаться, хотя какого-то конкретного "расписания" преобразования не было.

Президента СССР коммунисты и другие противники обвиняют в развале Советского Союза, так как в ходе Перестройки в стране началось смягчение во внутренней политике, объявлена знаменитая гласность, а также взят курс на налаживание отношений с Западом. После этого в обществе произошел раскол на демократов и коммунистов.

Александр ИЛЬИН

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