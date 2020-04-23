Москва обвинила Вашингтон в нарушениях договоров по вооружениям
США сами не соблюдают договор о сокращении стратегических ядерных вооружений и ряд других обязательств, при этом безосновательно упрекают оппонентов в якобы тех или иных нарушениях. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
Так на Смоленской площади прокомментировали "сигнальную" версию доклада Госдепа, посвященного
соблюдению международных договоров и соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН).
По мнению нашего дипведомства, в данном вопросе Вашингтон показывает фрагментарный и "весьма селективный подход".
"На практике это означает прямой подрыв фундаментальных основ и логики многостороннего взаимодействия в области КВРН", – следует из заявления.
Отмечается, что американские власти как само собой разумеющееся и по собственным критериям, т.е. исключительно как им выгодно, оценивают нарушения или несоблюдение международных договоренностей другими странами, а сами "никому ничего не должны".
В качестве примеров, мидовцы привели историю с претензиями в адрес ядерной программы Ирана, который якобы что-то там с точки зрения Штатов нарушает, при этом Вашингтон не удосуживается привести фактические доказательства. То же касается и Договора о РСМД, где все обвинения в сторону России основаны на одном утверждении: "США установили", и никаких объяснений.
"Судя по всему, авторы исходили из того, что все сказанное Вашингтоном должно автоматически приниматься на веру и рассматриваться как аксиома", – указывают наши дипломаты.
Также МИД напомнил, что все российские стратегические арсеналы находятся исключительно на территории РФ, в отличие от американского ядерного оружия, размещенного по разным странам и континентам. В Москве назвали инсинуациями "невыполнение" Россией обязательств, имеющих отношение к ядерным испытаниям. Американцы, выступая с подобными упреками, не удосужились привести факты, когда и где они проводились.
"Напоминаем американским коллегам, что в отличие от США Россия не только вывела все свои нестратегические ядерные средства на национальную территорию, но и привела их в неразвернутое состояние, а также сосредоточила в местах централизованного складского хранения", – подчеркивает дипведомство.
МИД
считает, что претензии к России со стороны США выглядят "надуманными и циничными".
А вот действия Вашингтона
в отношении ДВЗЯИ вызывают озабоченность.
В Москве подозревают, что американцы не собираются ратифицировать этот договор, во всяком случае, действующая администрация.
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