Компаниям будут мешать сотрудничать с восточноевропейскими странами

США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий, чтобы стать мировым лидером в этой отрасли. Такую задачу перед собой поставило Министерство энергетики США, о чем говорится на сайте ведомства.

Кроме того, американские энергетики предлагают помешать Москве и Пекину наладить прочные отношения с "рядом восточноевропейских и африканских стран", а также запретить импорт ядерного топлива, произведенного в Китае и России. А делаться это будет якобы в интересах национальной безопасности.

Из конкретных предложенных шагов – противодействие топливной компании ТВЭЛ, входящей в Росатом. В 2016 г. российская компания подписала первый контракт с одним из американских операторов АЭС. Он предусматривает использование ядерного топлива "ТВС-Квадрат". Теперь, если стратегию одобрит Трамп, это сотрудничество будет прекращено.

В документе говорится, что установление Москвой или Китаем доминирующих позиций на рынке и развитие двусторонних отношений с другими странами может грозить серьезными геополитическими вызовами для США. Чем-то стратегия напоминает пакет документов, запрещающих под угрозой санкций покупать вооружение у России.