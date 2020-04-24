Теперь жителям других стран не придется отказываться от другого паспорта

Иностранцы смогут сохранять гражданство своей родины при получении паспорта РФ. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Однако документ, опубликованный на портале правовой информации, вступит в силу лишь через три месяца.

Сейчас же иностранцы должны подтвердить, что отказываются от своего родного паспорта и подали соответствующее заявление в госорганы в своей стране.