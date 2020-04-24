Памятным днем стало 3 сентября, а не 2-е число, как раньше

Теперь в России другая дата окончания Второй мировой войны. Соответствующий документ о переносе памятного дня на 3 сентября подписал президент страны Владимир Путин.

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Как отмечает "Царьград", некоторые общественники возмущались такой идеей из-за того, что 3 сентября празднуется день победы над Японией. По информации "Московского комсомольца", другие активисты просили не утверждать новую памятную дату, так как 3 сентября также считается днем памяти о трагедии в Беслане.