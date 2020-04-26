СМИ: Вашингтон обеспокоило совместное заявление Путина и Трампа
Американские журналисты выяснили, что совместное заявление президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина по случаю 75-ой годовщины встречи союзников на Эльбе пощекотало нервы властям США.
Лидеры в своей декларации отметили, что хотели продемонстрировать – две страны способны сотрудничать, несмотря на разногласия. Однако документ вызвал горячие споры в Белом доме и на Капитолийском холме.
Как пишет The Wall Street Journal, "необычное" заявление появилось на фоне недоверия властей США действиями России. В то же время Пентагон и Госдеп и вовсе жалуются на нашу страну, например за "перехват" американских истребителей над Средиземном морем. Минобороны США, как напоминает издание, обвиняло Россию в том, что она распространяет недостоверную информацию о коронавирусе.
Сложившуюся ситуацию журналистам прокомментировала бывший аналитик разведки США и автор книги "Мир Путина" Анжела Стент. Она считает, что именно Москва предложила Вашингтону принять совместную декларацию.
"Путин хочет от Соединенных Штатов подтверждения, что современная Россия, подобно Советскому Союзу, является великой державой", – заявила Стент.
В администрации президента США побоялись, что документ уничтожит жесткий настрой по отношению к России, который сложился за последние годы.
Впрочем, такое заявление главы двух государств делают не впервые. В последний раз декларацию приняли в 2010 г. Барак Обама и Дмитрий Медведев.
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