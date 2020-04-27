Вышлют как скот: коронавирус усилил русофобские настроения в Латвии
Прибалтийские русофобы воспользовались эпидемией коронавируса, чтобы всколыхнуть межнациональную вражду. Пока люди, вынужденные сидеть дома на самоизоляции, взволнованы потерей работы, с экранов телевизоров им внушают, что все беды – от России.
Старая песня латвийских властей о причине проблем в республике вновь находит благодарных слушателей. На фоне безделья и безденежья граждане легко поддаются внушению. Достаточно одной спички, чтобы вспыхнул межнациональный конфликт, считает представитель еврейской общины Юрмалы Шимон Кутновски-Лиак. "Людей в Латвии целенаправленно сталкивают", - приводит его мнение "Звезда".
В стране снимают фильмы про "латышский легион", где пособников Гитлера представляют героями, а солдат Красной армии – врагами. В ток-шоу выступают националисты. И вот уже первые плоды такой политики: в почтовых ящиках русскоязычных латышей появляются листовки с угрозами и призывами убираться на историческую родину:
"В Россию вас повезем как скот", – предупреждают анонимы.
Проблема в том, что власти на такие случаи закрывают глаза, а то и открыто высказывают свое одобрение. Несколько дней назад, в разгар эпидемии коронавируса, сейм Латвии принял закон, ставящий всю советскую символику под запрет. Нельзя носить значки и медали времен СССР, демонстрировать флаг Советского Союза и гербы республик. Для нарушителей предусмотрен штраф в размере €350.
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