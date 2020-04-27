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Лавров: Черногорией руководят предатели России и русофобы

Лавров: Черногорией руководят предатели России и русофобы
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
На Смоленской площади раскритиковали эпоху правления Мило Джукановича

На протяжении почти двадцати лет Черногорию возглавляют предатели российского народа, однако это не относится к народу Республики. Об этом сегодня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время общения со студентами МГИМО.

"Конечно, когда наступает предательство, причем предательство не кого-то конкретно, а предательство народа, который всегда был рядом с тобой, это печально", – цитирует издание EADaily нашего министра.

Он напомнил стихотворные строки русского поэта Владимира Высоцкого о Черногории, выбитые на памятнике актеру в Подгорице. По мнению Лаврова, в них отображена духовная связь между двумя народами:

Мне одного рожденья мало

Расти бы мне из двух корней…

Жаль, Черногория не стала

Второю родиной моей

Глава дипведомства убежден, что чувства, о которых писал Высоцкий, разделяет большинство черногорцев, в конце концов они возобладают, а "временщики уйдут". Он отметил, что Республикой уже почти 20 лет руководит Мило Джуканович, который занимает "откровенно русофобскую позицию вопреки здравому смыслу", а также вопреки тому, что ранее отношение к России у него было иное.

Лавров предположил, что такая резкая смена его поведения связана с тем, что в свое время у Джукановича были проблемы с законом, в ряде стран Европы его обвиняли в контрабанде. Он считает, что с такой уязвимостью, любым политиком легко манипулировать.

"Я говорю это с тяжелым сердцем", – резюмировал глава МИД РФ.

Напомним, Джуканович был президентом Черногории в 1998-2002 годах и руководит страной с 2018 года. Кроме того, он дважды возглавлят правительство – в 1991-1998 годах и с 2003-го по 2006-й. Власти Республики обвиняют Москву в подготовке госпереворота с покушением на Джукановича в стране осенью 2016 года. В результате, Подгорица выслала из Черногории несколько россиян. Позже власти Республики обвинили российских военных разведчиков в якобы участии в подготовке госпереворота.

Москва все отрицает.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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