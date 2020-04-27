Путин оборвал министра на полуслове
Глава российского государства Владимир Путин резко оборвал выступление министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, который докладывал о распределении бюджетных средств между субъектами на совещании.
Перед этим выступил глава Республики Саха Айсен Николаев. Он прокомментировал ситуацию с паводками и пожарами в российских регионах и указал на диспропорцию, которая сейчас есть в сфере госфинансирования многолесных и особо горимых субъектах РФ.
Так, в среднем по стране на эти цели выделяется 199 рублей
на один гектар. При этом в Красноярске этот показатель составляет 8 рублей на
гектар, в республике Саха – 6 рублей 90 копеек. В сложившейся ситуации Николаев указал на
необходимость либо увеличить финансирование, либо дать регионам полномочия по
противопожарной лесоохране, транслировал совещание телеканал RT.
Выслушав Айсена Николаева, Путин передал слово главе Минэкологии Кобылкину, который, в свою очередь, сообщил, что "фактическое финансирование на сегодняшний день – это 32,9 миллиарда рублей".
Президент оборвал министра на полуслове и указал, что речь сейчас о другом: "Подожди, подожди. Мы не об этим, как в деревне говорят, мы о другим. Понятно?"
Видео этого момента опубликовал телеграм-канал RIAKremlinpool.
Президент разъяснил министру, что вопрос заключается не в финансировании данного сектора, а в наличии заметной диспропорции: для регионов, где пожаров не так много выделяют больше средств, чем для регионов, где их значительно больше.
На это глава министерства уточнил, что порядок распределения средств госбюджета был утвержден кабмином еще в 2006 году. В ответ глава РФ дал Минэкологии поручение усовершенствовать существующую методику распределения средств на противопожарную лесоохрану с учетом новых реалий.
Главврач больницы в Коммунарке объяснил скандальную ситуацию с медсестрами
Штатный персонал стационара по-прежнему на своих рабочих местах
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Авиакомпании готовы отправить россиян за рубеж уже в мае
- От коронавируса скончался один из последних узников Освенцима
- Япония ввела запрет на въезд из России из-за пандемии
- Симптомы и лечение: как дети болеют коронавирусом
Здоровье
- Секреты долгожителей: простые правила на каждый день
- Настойка кедровых орехов для мужчин: как спасти потенцию после 50 лет
- Как похудеть на карантине: раскрыт эффективный метод
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик