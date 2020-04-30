Вожди "революции гидности" получили указания от западных кураторов не совершать резких маневров на полуострове в 2014 году

Смещенный в результате госпереворота четвертый президент Украины Виктор Янукович выразил готовность дать киевскому суду показания по делу о "потере Крыма". Об этом сообщил его адвокат Виталий Сердюк.

Соответствующее заявление бывший лидер нации уже направил в Госбюро расследований, которое открыло уголовное производство по инициативе защиты Януковича в апреле 2019 года.

Дело касается факта "совершения и.о. президента Украины Александром Турчиновым, главой СНБО Андреем Парубием, министром обороны Игорем Тенюхом, главой СБУ Валентином Наливайченко и другими лицами незаконных действий, направленных на изменение границ территории Украины и государственной измены", написал пан Сердюк в своем "Фейсбук".

По сведениям защиты, в 2014 г. украинские ВСУ были в надлежащем состоянии. Причиной же "сдачи Крыма" является отказ тогдашнего военного руководства страны защищать территориальную целостность государства, а также указание киевских кураторов с Запада "не делать резких движений в Крыму".

В качестве доказательств этих обвинений адвокат Януковича приводит выдержки стенограмм заседаний СНБО от 28 февраля 2014-го, многочисленные публичные высказывания и официальные показания начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы, а также других военных и политических деятелей того периода.

По мнению Сердюка, именно такие откровения Заманы и привели к тому, что против него возбудили уголовное дело за развал украинско армии.

В результате Янукович оформил заявление в адрес всех судебных и правоохранительных органов страны о том, что он готов с ними сотрудничать, чтобы установить истину о событиях шестилетней давности, в том числе о расстрелах на Майдане и "сдаче Крыма", добавил адвокат.

Позже в четверг Сердюк сообщил, что защитники Януковича подали сегодня в Госбюро все необходимые документы для процесса.

