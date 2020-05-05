Вашингтон назвал способы возможного вмешательства Москвы в выборы - 2020
Граждан Америки проинструктировали относительно того, как власти РФ планируют вмешаться в выборы – 2020. Об этом информирует агентство Associated Press со ссылкой на документ, который попал в распоряжение редакции.
Первый способ, к которому, по мнению властей Штатов, может прибегнуть наша страна – это консультирование выгодного ей кандидата или его предвыборного штаба. При этом кто именно пришел по сердцу верхушкам РФ, в документе не уточняется.
Кроме того, Россия может прибегнуть к распространению фейковых новостей и влиянию на СМИ для того, чтобы манипулировать аудиторией. Также среди наиболее опасных способов воздействия на предвыборную кампанию в Штатах названо использование экономических и бизнес-рычагов и создание ложных аккаунтов в социальных сетях.
Использование базы данных избирателей и спонсирование кампании выбранного кандидата в Америке отнесли к наимее опасным тактикам вмешательства.
В документе уточняется, что ранее РФ не воздействовала на политику США.
Несмотря на то, что американские власти аккуратно оговорились относительно вмешательство нашей страны во внутренние дела других государств, это не помешало журналистскому сообществу Штатов отдать Пулитцеровскую премию сотрудникам The New York Times, которые выпустили цикл статей, посвященный давлению России на остальные мировые державы. В нашей стране уже отреагировали на случившееся, назвав подборку материалов "антироссийским шабашем".
Напомним, что праймериз в Штатах серьезно осложнил скандал с одним из кандидатов – Джо Байденом. Политика обвинили в изнасиловании. Сам Байден свою вину категорически отрицает.
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