Лукашенко дал интимный совет мужчинам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал новые рекомендации гражданам в связи с распространением в стране коронавируса. Он призвал соотечественников "тереться в семье" и не целоваться с чужими женщинами.
Свою речь, сразу же ставшую популярной, Лукашенко произнес во время посещения испытательного полигона Объединенного института машиностроения.
Рассуждая о коронавирусе в стране, Батька признал, что в целом белорусы ведут себя ответственно и соблюдают положенную дистанцию. Но находятся и такие, кто жаждет новых ощущений. На них и обрушил гнев президент.
Если ты уже целовался с кем-то, то целуйся дальше. Не лезь там, если ты мужик, к другой женщине и так далее. Ну потерпи месяц. Если ты где-то терся там в семье, останься в семье.
Лукашенко надеется, что вспышка коронавируса в стране закончится уже через месяц. Комментируя принятые меры в стране, он не стал исключать, что что-то было сделано неправильно – все это покажет время.
В Белоруссии не вводили карантина. По-прежнему работают школы, магазины, все гуляют.
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