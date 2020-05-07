Дипломат объяснила, что никого не хотела обидеть, говоря о наличие средств у туристов, а лишь предупреждала об опасностях остаться за пределами страны без денег

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вызвавшие в интернете споры вокруг ее слов о российских путешественниках, которые сейчас ездят за границу, не рассчитывая свои финансовые возможности, в реальности нацелены на предупрежение сложных ситуаций в будущем, а рассматривать их нужно в качестве рекомендации.

Об этом наш дипломат рассказала в ходе прямого эфира в "Инстаграм" с директором туркомпании "Экзотик тайм" Вероникой Бирман.

"Все, что я говорила, никоим образом не было нацелено на то, чтобы кого-то обидеть, а просто предупредить о тех ситуациях, которые сейчас происходят с огромным количеством людей, находящихся за рубежом. И мы эти истории видим, мы ими живем", – сообщила представитель внешнеполитического ведомства.

По ее словам, в таких сложных ситуациях в настоящий момент оказались десятки тысячи россиян. При этом она отметила, что сегодня граждане живут в иных условиях, чем много лет назад, когда немногие имели возможность путешествовать за пределами своей страны.

"Я имела в виду, что выезд может быть по приглашению, и когда вас приглашает кто-то, то он несет всю полноту ответственности. В этом смысле это, конечно, дополнительная страховка", – пояснила Захарова.

Она перечислила, какие обязательства обязаны брать на себя те, кто приглашает к себе иностранца – это медицина, жилье, "ответственность за человека, за то, что с ним будет происходить". Ни о каких обязательных требованиях речи не идет, государство никому не диктует образ жизни, отметила Захарова.



"Человек должен делать только так, как он хочет, в рамках закона. Как он хочет ехать: организованным туристом или самостоятельно, либо по приглашению – как угодно. Это его личный выбор", – подчеркнула дипломат.

Однако представитель МИД считает необходимым на примере сложных случаев с застрявшими нашими соотечественниками "предупредить то, что человек попадет в какую-то экстраординарную ситуацию, максимально как-то себя подстрахует" в будущем.

Ранее в интервью журналисту Михаилу Зыгарю Захарова предположила, что поездки за границу станут не такими доступными. По ее словам, сейчас для авиаперевозок иногда даже не обязательно иметь деньги, сообщает URA.RU.

