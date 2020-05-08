Президент сделал важное заявление накануне Дня Победы

Российский лидер Владимир Путин обратился к европейцам с посланием на 75-летие годовщины освобождения Европы. Речь президента показали по австрийскому телевидению. В выступлении он отметил, что Россия чтит вклад ее союзников в войне с нацистами и всегда будет помнить тех, кто погиб в битве.

Видеообращение показали в эфире телеканалу ORF2.

Путин отметил, что Советскому союзу войну навязали. Нацисты напали исподтишка и в один миг перечеркнули весь мир. Он также напомнил, как весной 1945 г. советские войска брали Берлин.

"Они шли к этой цели почти четыре года, через ад самой кровопролитной в истории человечества войны",– сказал он.

Путин поблагодарил австрийцев за то, что уважают память и не разрушают памятники советским войнам-освободителям. Он вспомнил всех пострадавших в этой кровопролитной войне.

В заключение он отметил, что путь советских людей был героическим и жертвенным.

Они смогли преодолеть нечеловеческие испытания и отстоять родную землю, определили исход Второй мировой войны, освободили Европу, добыли Победу, которую ждал весь мир,

– цитирует его пресс-служба Кремля.



Ранее сообщалось, что Путин готовит обращение к россиянам на 9 мая. По плану его покажут днем по центральным каналам.