Батьку поздравила российская дипмиссия

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко посол РФ в Минске Дмирий Мезенцев в честь Великой Победы подарил первый экземпляр книги о раритетах времен Великой Отечественной войны, хранящихся в шести музеях двух стран. Об этом сообщает "Российская газета" в пятницу, 8 мая.

Глава нашей дипмиссии сегодня присутствовал на церемонии закладки капсул с землей, собранной в местах воинской славы, в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых в столице Республики.

По словам посла, память о военных событиях бережно хранят и в России, и в Белоруссии.

"Я смотрел сегодня, как молодые ребята реагируют на ваши слова, на ваш оптимизм, призыв жить весело, разумно, не перегибая и без уныния. Это призыв ко всем нам сегодня", – заявил Мезенцев.

Дипломат отметил, что для граждан обеих стран важно сохранять единство, сосредоточиться на осмыслении произошедшего в годы Великой Отечественной и передать историческое наследие молодым.

В издании собраны реликвии из Музея обороны Брестской крепости, мемориального комплекса "Хатынь", Белорусского музея истории Великой Отечественной войны, Музея Победы на Поклонной горе в Москве, музея героической обороны и освобождения Севастополя и музея-заповедника "Сталинградская битва".

Церемония проводилась в рамках проекта "Во славу общей Победы", в ходе которой в течение года во всех местах захоронений и боев в Белоруссии проводились акции по закладке в капсулы земли. Кроме того в ниши крипты храма установили капсулы с землей из Волгограда, Керчи, Киева, Москвы, Одессы, Севастополя, Смоленска, а также из стран, боровшихся с фашизмом, сообщает "Sputnik".

