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В Чехии нашли желающих поссорить Прагу с Москвой

В Чехии нашли желающих поссорить Прагу с Москвой
Фото: pixabay.com
Обострение отношений с Россией окрестили "опасным процессом"

В Чехии существуют группы людей, которые хотят поссорить Прагу с Москвой. С таким заявлением выступил вице-спикер Палаты депутатов Чехии (нижняя палата парламента), председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филип. 

Он отметил, что местным властям удается контролировать процесс обострения отношений между странами. 

"Думаю, что он (процесс) опасен для нас", – цитирует политика "Млада фронта Днес".

Спикер уверен, что ухудшение отношений с Москвой грозит Праге остановкой в развитии, Кроме того, придется уменьшить или вовсе прекратить всякие торговые отношения с Россией. 

Политик коснулся и темы энергоснабжения. В настоящий момент Чехия закупает сырье в РФ, так как Европа сама по в данном случае не самодостаточна. Если отношения с Россией придется прекратить, Прага будет вынуждена в оперативно порядке искать другие источники энергоснабжения.

Войтех Филип осудил снос памятника Коневу в чешской столице, напомнив, сколько сделал советский маршал для освобождения страны от фашистских захватчиков. 

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация об отправке спецагентов из Праги в Москву. Они должны были защитить чешских дипломатов. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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