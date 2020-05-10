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В Кремле отказались от поросят

В Кремле отказались от поросят
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press / www.globallookpress.com
Меню на торжественных приемах сильно изменилось

Со времен правления Бориса Ельцина порядки в Кремле сильно изменились. Например, с приходом Владимира Путина исчезла советская традиция подавать заливных поросят и осетров. О том, что происходит на кухне Кремля рассказал шеф-повар, рестратор Игорь Бухаров. 

Меню на торжественных приемах стало более современным. Тем более, для готовки блюд в стиле 90-х нужно много техники и работников, что не выгодно экономически. 

По его словам, в мире все изменилось и теперь уже работают другие стандарты. "Мы ездили, например, изучать, как готовит шеф у президента Франции", – цитирует его РИА "Новости". 

Также Бухаров рассказал, что в Кремле есть специальные люди, которые проверяют качество еды на столе Путина. Так, все продукты сначала исследуют в лаборатории, а уж после на спецкухне готовят из них блюда. за процессом обязательно следит санитарный врач, 

Рина КРАСНОВА

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