Мотивацию Лукашенко провести Парад Победы в Белоруссии объяснили
Несмотря на рекомендации ВОЗ и призывы собственных граждан в Минске 9 мая был проведен военный Парад Победы в честь 75-й годовщины освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Ситуация с распространением коронавируса в Республике не остановила власти, потому что памятные масштабные мероприятия должны были стать началом предвыборной кампании президента Александра Лукашенко. К такому выводу пришел политолог, доктор философских наук Эдуард Попов.
Он считает, что подлинная мотивация такого шага Лукашенко исключительно внутриполитическая.
"Сохранение собственной власти во что бы то ни стало. А ради такой "высокой" цели можно противопоставить себя остальному миру и, прежде всего, России. И наплевать на мнение самих жителей республики. Даже поставив под угрозу здоровье и даже жизни многих тысяч, если не десятков тысяч людей – участников и зрителей парада и их близких", – сказал эксперт изданию "Красная весна".
Он отметил, что Лукашенко стремительно теряет рейтинг доверия у граждан, особенно после провала со строительством Союзного государства. А уж на фоне развития эпидемии коронавируса в стране, которую официальный Минск продолжает упорно отрицать, ситуация для Батьки еще больше ухудшилась. Он регулярно бравирует тем фактом, что не ввел жесткий режим самоизоляции ради спасения экономики Республики, проявляет "удивительную бестактность" в отношении РФ, когда бесконечно ее критикует за карантин и одновременно просит у Москвы помощь в борьбе с COVID-19.
"Бравада белорусского агитпропа: "Мы не боимся коронавируса!" – не что иное, как слоган предвыборной кампании кандидата в президенты Александра Лукашенко", – подчеркнул Попов.
При таком антирейтинге и в условиях серьезного экономического кризиса, полагает эксперт, Батька вполне резонно "оседлал" тему Великой Победы. В этом ключе проведение парада стало стартом избирательной кампании Александра Григорьевича на выборах президента, намеченных на 9 августа этого года.
А вот обозреватель "Московского комсомольца" Марина Перевозкина предположила, что Лукашенко провел Парад в пику РФ, где все массовые торжества были отменены из-за эпидемии, поскольку хотел показать Москве, что "эта победа – более наша победа, чем ваша, а вы ее недостойны".
Добавим, что торжества в Минске проводились при большом скоплении народа, а официальные лица и военнослужащие были без средств индивидуальной защиты.
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