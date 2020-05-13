Чехи посоветовали уехать домой получавшему угрозы российскому дипломату
Дипломату из России, который начал получать угрозы, одно из чешских СМИ посоветовало отправиться домой.
Автор материала Йогана Говоркова отметила агрессию, с которой представители РФ якобы взаимодействуют с чешской стороной. Она добавила, что, "если господину послу что-то не нравится", безопаснее для него будет вернуться на родину.
Сотрудница издания Forum24 поддержала позицию своих коллег относительно травли чешских политиков российской стороной. По мнению журналистки, наша страна действует "дерзко и агрессивно", чтобы добиться своих целей в ущерб гражданам ее родного государства. При этом Йогана Говоркова не обмолвилась относительно травли российской дипмиссии.
На фоне очередного обострения отношений между двумя странами о желании наладить контакт с РФ заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек. Политик отметил, что не хочет ничего передавать нашей стороне через СМИ. Грамотнее будет провести консультацию на уровне Министерства иностранных дел, убежден он. По чешской бальной системе дипломат оценил отношения с РФ на двойку, которая там соответствует четырем баллам, уточняет телеканал "360".
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