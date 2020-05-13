События происходили семь лет назад с "красотками" и водкой

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел "дикую" ночь с известным американским баскетболистом Деннисом Родманом в окружении "хорошеньких девушек" и водки в 2013 году. Об этом поведал сам легендарный спортсмен, чьи слова приводит New York Post со ссылкой на блог экс-боксера Майка Тайсона Hotboxin' With Mike Tyson.

Баскетболист тогда впервые прилетел в Пхеньян с выставочной командой Harlem Globetrotters. Родман признался, что до визита ничего не знал о Северной Корее, политикой не увлекался, а прибыл в страну, чтобы устроить автограф-шоу или поиграть в баскетбол.

По словам спортсмена, после матча Ким Чен Ын подошел поприветствовать его. "Он спросил: "Тебе нравится моя страна?" и я ответил: "Да, все хорошо, она крутая", – рассказал Родман. Тогда лидер КНДР сообщил ему, что вообще-то они просили прилететь Майкла Джордана, но тот не смог прибыть, тогда и позвали Родмана.

Они быстро нашли общий язык на фоне любви к баскетболу, уверяет спортсмен. А затем Ким пригласила его к себе домой на дикую вечеринку, говорится в статье.

"Давай поужинаем сегодня вечером. Немного караоке и немного водки, немного красоток и тому подобное", – процитировал Родман слова северокорейского лидера.

"Следующее, что я помню, это то, что мы ужинаем и напиваемся до чертиков, он начинает петь караоке, а я понятия не имею, о чем он говорит", – вспоминал американец.

Затем вошла группа из 18 "горячих" женщин, которые исполняли главную песню из ТВ-шоу 1978 года под названием "Даллас", рассказал Родман. Он добавил, что предложил девушкам разучить другие песни – немного из Pearl Jam, Van Halen и Rolling Stones – и в следующий раз, когда он посетил Северную Корею, они действительно исполнили его просьбу.

Он подчеркнул, что никогда не обсуждал с Ким Чен Ыном политику, поскольку к ней "не причастен", а приехал в страну, "чтобы нести с собой спорт".

После недавних спекуляций по поводу здоровья лидера КНДР, которые появились в западной прессе, Родман отметил, что его старый приятель чувствует себя просто прекрасно.

Ранее сегодя New York Post снова написала, что Ким Чен Ын пропал, т.к. его не видели на публике уже 12 дней.

