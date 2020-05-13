Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Евросоюз упростил визовый режим для белорусов

Цена "шенгена" будет снижена почти наполовину

Европарламент подавляющим большинством голосов одобрил соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии между ЕС и Белоруссией. Об сообщает агентство RNS в среду, 13 мая.

За это решение высказались 634 депутата, среди противников оказались 48 человек, еще четверо воздержались.

Согласно документу, стоимость "шенгена" снижена с €60 до €35, заявки о выдаче визы будут рассматриваться в течние 10 дней (дополнительная проверка может занять до 30 дней).

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Больше 10 тысяч зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 13 мая

Жертвами COVID-19 стали еще 96 человек

Пришло время действовать: гороскоп на 13 мая

Астрологический прогноз на 13.05.2020 подскажет, чего ждать от грядущего дня

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей