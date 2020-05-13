Цена "шенгена" будет снижена почти наполовину

Европарламент подавляющим большинством голосов одобрил соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии между ЕС и Белоруссией. Об сообщает агентство RNS в среду, 13 мая.

За это решение высказались 634 депутата, среди противников оказались 48 человек, еще четверо воздержались.

Согласно документу, стоимость "шенгена" снижена с €60 до €35, заявки о выдаче визы будут рассматриваться в течние 10 дней (дополнительная проверка может занять до 30 дней).

