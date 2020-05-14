Немецкое издание предупредило о "стуке копыт всадников апокалипсиса"

Европейские средства массовой информации бьют тревогу. Мир, по их мнению, ждет "ядерная анархия". С таким громким предположением выступил немецкий историк Михаэль Штюрмер, написавший соответствующую статью для Die Welt.

Исследователь отметил, что система взаимодействия между странами, созданная в период холодной войны, начинается рушиться. Государства больше не боятся взаимного уничтожения, именно поэтому уже слышится "стук копыт всадников апокалипсиса".

США больше не являются авторитетом в мировом сообществе, считает ученый, а Россия все еще "разбирает обломки империи" и пытается вернуться в мировую политику. Китай, заверяет историк, набирает обороты. Страна не только становится полноценным игроком в сфере мировой экономики, но и выказывает притязания на власть, пишет Штюрмер.