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Захарова отчитала власти Польши из-за разрушенных памятников

Захарова отчитала власти Польши из-за разрушенных памятников
Мария Захарова. Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/www.globallookpress.com
Власти Республики потворствуют вандалам, считают на Смоленской площади

Руководство Польши своими действиями по переписыванию истории Второй мировой войны "создают атмосферу вседозволенности" и попустительства, в результате чего в стране вандалы разбивают мемориалы, посвященные Красной армии. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Мы призываем польские власти отказаться от борьбы с памятью павших советских героев, принять, наконец, реальные меры по борьбе с вандалами", – цитирует агентство "Победа РФ" дипломата.

Она назвала "отвратительными выходками" разрушения памятников воинам Красной армии. В качестве свежего примера, Захарова привела инцидент на кладбище в Познани, где в районе Милостово вандалы повалили плиту на могиле 79 советских бойцов. По ее словам, такие действия выглядят цинично, поскольку все это поизошло в преддверии Дня Победы.

"Власти этой страны своими действиями по переписыванию истории создают атмосферу абсолютно такой вседозволенности, попустительства" – констатировала Захарова.

По данным ИА REGNUM, в нынешнем году в Польше уже осквернено семь советских мемориалов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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