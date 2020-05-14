Захарова отчитала власти Польши из-за разрушенных памятников
Руководство Польши своими действиями по переписыванию истории Второй мировой войны "создают атмосферу вседозволенности" и попустительства, в результате чего в стране вандалы разбивают мемориалы, посвященные Красной армии. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
"Мы призываем польские власти отказаться от борьбы с памятью павших советских героев, принять, наконец, реальные меры по борьбе с вандалами", – цитирует агентство "Победа РФ" дипломата.
Она назвала "отвратительными выходками" разрушения памятников воинам Красной армии. В качестве свежего примера, Захарова привела инцидент на кладбище в Познани, где в районе Милостово вандалы повалили плиту на могиле 79 советских бойцов. По ее словам, такие действия выглядят цинично, поскольку все это поизошло в преддверии Дня Победы.
"Власти этой страны своими действиями по переписыванию истории создают атмосферу абсолютно такой вседозволенности, попустительства" – констатировала Захарова.
По данным ИА REGNUM, в нынешнем году в Польше уже осквернено семь советских мемориалов.
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