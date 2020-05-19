Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Трамп объявил войну ВОЗ из-за сговора с Китаем

Трамп объявил войну ВОЗ из-за сговора с Китаем
Дональд Трамп. Фото: Samuel Corum/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеГлавные новости о коронавирусе в России на 19 мая
Президент США дал организации 30 дней на выполнение его требований

Президент США Дональд Трамп продолжает предъявлять претензии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). На этот раз он заподозрил ее в зависимости от Китая.

Трамп потребовал от ВОЗ предоставить доказательства своей независимости от китайского руководства в течение 30 дней. В противном случае Вашингтон пригрозил окончательно прекратить финансирование организации.

Соответствующее письмо глава Белого дома направил руководителю ВОЗ Тедросу Гебрейесусу. Копию официального запроса Трамп разместил на своей странице в Twitter.

Президент США также грозится отозвать членство страны в организации. Как указано в письме, Вашингтон не намерен тратить деньги на организацию, которая в своем нынешнем состоянии очевидно не представляет его интересы.

В числе обвинений к ВОЗ, Трамп назвал неверную политику в борьбе с пандемией, а также утайку информации. При этом глава США уверен, что это происходило не без руки Китая. Он считает, что ВОЗ находится в зависимости от КНР.

Так, Трамп написал, что 21 января, вероятно, лидер КНР Си Цзиньпин оказывал давление на ВОЗ для того, чтобы она не объявляла происходящее чрезвычайной ситуацией. Через неделю неоспоримые доказательства обратного все-таки вынудили ВОЗ сделать соответствующее заявление, отмечает президент.

По его мнению, ВОЗ также неоднократно поддерживала Китай, называя его действия "прозрачными", что идет в разрез с мнением самого Трампа.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Москва осудила Вашингтон за нападки на Пекин из-за коронавируса.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Новая вспышка коронавируса: больше 100 миллионов китайцев изолировали

Граничащую с Россией провинцию заблокировали из-за новых зараженных

Озвучена свежая статистика по коронавирусу в России на 18 мая

В стране за сутки от COVID-19 умерли 91 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей