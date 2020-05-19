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Перенос американского ядерного оружия в Польшу насторожил Москву

Перенос американского ядерного оружия в Польшу насторожил Москву
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
На Смоленской площади раскритиковали новые инициативы американцев в Восточной Европе

И без того напряженные отношения между Россией и НАТО могут обостриться на фоне заявлений из Вашингтона о возможном перемещении ядерного арсенала Пентагона из Германии на территорию Польши. Так прокомментировала директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова недавние угрозы в адрес ФРГ со стороны США о планах передислокации арсенала, если немцы на этом настаивают и, вообще, хотят ослабить Североатлантический блок.

По ее словам, таким образом, Вашингтон фактически предъявил ультиматум Берлину. А то, как ведут себя американские власти в отношении ФРГ, где давно ведутся дебаты о необходимости дальнейшего размещения в стране штатовского нестратегического ядерного оружия, больше выглядит как "неприкрытое давление" и даже "шантаж своих союзников".

"Надеемся, что в Вашингтоне и Варшаве осознают опасный характер подобных заявлений, которые обостряют и без того переживающие не самый лучший период отношения между Россией и НАТО, а также ставят под угрозу саму материальную основу европейской безопасности, уже ослабленную в результате односторонних шагов США, прежде всего, выхода из ДРСМД", – цитирует пресс-служба ведомства Захарову.

Дипломат отметила, что настоящим вкладом в укрепление безопасности в Европе стало бы возвращение всех американских боеголовок на родину, т.е. на территорию Соединенных Шатов. Ровно так и поступила в свое время Россия, подчеркнула она, переместив весь свой ядерный арсенал в национальные границы.

Напомним, 15 мая посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер отчитала в "Твиттер" идею немецких социал-демократов, которые предложили вывести с территории ФРГ американские ядерные бомбы, находящиеся на авиабазе Бюхель с середины 1950-х.

"Если Германия хочет уменьшить ядерный потенциал НАТО и ослабить альянс, возможно, Польша, которая четко выполняет свои обязательства, осознает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить соответствующие силы и средства у себя", – написала американка.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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