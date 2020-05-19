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ЕС выделил Прибалтике деньги на нацистские бункеры

ЕС выделил Прибалтике деньги на нацистские бункеры
Фото: Daniel Kalker/dpa/www.globallookpress.com
Брюссель поощряет развитие в республиках сельского туризма по местам лесных схронов "партизан"-коллаборантов

Несмотря на пандемию коронавируса Евросоюз выделил странам Прибалтики €2 млн на фактическое прославление пособников Третьего рейха в годовщину 75-летия Победы над нацистской Германией. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации издания, средства получат Эстония и Латвия под благовидным предлогом – "для развития сельского туризма". Между тем, эти деньги пойдут на финансирование маршрутов, по которым следовали бандиты и террористы из разных отрядов "лесных братьев" и прочих поклонников Гитлера.

Отмечается, что за последние годы коллаборационистов, которые воевали на стороне фашистов против Советского Союза, в Прибалтике стали величать не иначе, как "борцы за свободу", устанавливая в их честь памятники, монументы, а также придумывая праздники.

Места схронов и бункеров бывших легионеров, которых в современной Прибалтике принято называть "партизанами", теперь тщательно реставрируются, а по их маршрутам водят экскурсии. При этом к могилам мирных жителей республик, в том числе детей, убитых разношерстными "лесными братьями", туристов не водят, говорится в статье.

Новый грант Брюсселя на развитие сельского туризма, то есть на походы к схронам и бункерам боевиков, – очень щедрый вклад в развитие заповедника национализма в Прибалтике. Судя по всему, ярым русофобам в ЕС даже в разгар мирового экономического кризиса, вызванного эпидемией COVID-19, совсем не жалко денежных средств на подпитку ненависти к СССР и России, заключает автор материала.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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