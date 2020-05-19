Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
Несмотря на пандемию коронавируса Евросоюз выделил странам Прибалтики €2 млн на фактическое прославление пособников Третьего рейха в годовщину 75-летия Победы над нацистской Германией. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По информации издания, средства получат Эстония и Латвия под благовидным предлогом – "для развития сельского туризма". Между тем, эти деньги пойдут на финансирование маршрутов, по которым следовали бандиты и террористы из разных отрядов "лесных братьев" и прочих поклонников Гитлера.
Отмечается, что за последние годы коллаборационистов, которые воевали на стороне фашистов против Советского Союза, в Прибалтике стали величать не иначе, как "борцы за свободу", устанавливая в их честь памятники, монументы, а также придумывая праздники.
Места схронов и бункеров бывших легионеров, которых в современной Прибалтике принято называть "партизанами", теперь тщательно реставрируются, а по их маршрутам водят экскурсии. При этом к могилам мирных жителей республик, в том числе детей, убитых разношерстными "лесными братьями", туристов не водят, говорится в статье.
Новый грант Брюсселя на развитие сельского туризма, то есть на походы к схронам и бункерам боевиков, – очень щедрый вклад в развитие заповедника национализма в Прибалтике. Судя по всему, ярым русофобам в ЕС даже в разгар мирового экономического кризиса, вызванного эпидемией COVID-19, совсем не жалко денежных средств на подпитку ненависти к СССР и России, заключает автор материала.
Бацька, как минимум, в двух крупных исторческих событиях отвернулся от Москвы
Новые смерти, страна вернется к нормальной жизни в августе, неработающим пенсионерам продлят больничные - что нужно знать о COVID-19 ко вторнику в материале "Утро.ру"