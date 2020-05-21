На Смоленской площади напомнили о неоспоримом суверенитете над островами РФ

Министерству иностранных дел Японии нужно вернуться к реальности по теме принадлежности Курильских островов, поскольку они на законных основаниях являются территорией России. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что решение Японии вернуть в дипломатическую "Синюю книгу" формулировку о принадлежности Стране восходящего солнца островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, противоречит настрою Токио на переговоры с Москвой.

"Мы вынуждены вернуть коллег из МИД Японии к реальности, а она такова: законный суверенитет над всеми Курильскими островами принадлежит РФ в соответствии с международно-правовыми документами, в том числе Уставом ООН и неоспорим", – цитирует РИА "Новости" российского дипломата.

Напомним, свой ежегодный отчет о взаимоотношениях с другими странами под названием "Синяя книга по дипломатии" МИД Японии представил в ходе заседания правительства 19 мая. В документ спустя год снова попали четыре южных острова Курильской гряды, обозначенные японскими территориями.

Как отметил позже известный российский ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский, решения Токио по данному вопросу для Москвы ничего не значат. Власти Японии с таким же успехом могут присвоить себе Большую Медведицу или Папуа – Новую Гвинею.

