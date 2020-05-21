Мисмари показал видеозаписи с перевозкой турецких и сирийских наемников в Ливию

По мнению генерал-майора Ливийской национальной армии, Анкара вмешивается в дела Триполи

Турция, имеющая свои интересы в Ливии, осуществляет военное вмешательство в дела североафриканского государства. Об этом на пресс-конференции заявил генерал-майор ЛНА Ахмад Мисмари. Чтобы не быть голословным, он привел факты, подтверждающие правдивость его слов.



Официальный представитель Ливийской национальной армии показал видеозаписи с камер на турецком бронетранспортере Kirpi, захваченном ЛНА. Видеозапись наглядно показала, что Турция нарушила оружейное эмбарго ООН. На видео записан весь путь транспортировки боевой машины из турецкого Измира до триполитанского порта.

Помимо этого, журналистам были продемонстрированы записи тренировок боевиков ПНС в Триполи. Они осуществлялись под руководством турецких военных. На видеозаписи можно также увидеть сирийских джихадистов, нанятых для войны в Ливии. Все это наглядно показало, что Турция действует в обход любых международных договоренностей и совсем не заинтересована в том, чтобы в Ливии наступил мир.



Мисмари заявил, что сейчас в североафриканской стране находятся 1500 турецких военных, не считая наемников ЧВК SADAT. Этим дело не ограничивается. Скоро в Ливию должны переправиться еще 2500 турецких военных, которые сейчас занимаются подготовкой к тому, чтобы высадиться на территории североафриканской страны. Турция активно вербует боевиков в Сирии и переправляет их в Ливию. В данный момент Анкарой переброшено более 17 тысяч вооруженных радикальных исламистов, имеющих опыт участия в боевых действиях. В распоряжении ЛНА имеется видеозапись, показывающая, как Турция переправляет наемников в Ливию.

Генерал-майор ЛНА заявил, что Эрдоган использует нечестные методы. Он цинично шантажирует ЕС увеличением числа мигрантов с Ближнего Востока, давая понять, что в любой момент может начать гораздо лояльнее контролировать турецкие границы. Джихадисты, попавшие в Ливию благодаря действиям Турции, представляют большую угрозу для Европы, ведь они могут перебраться туда.



Турция вмешивается в дела Ливии и делает все, чтобы свести на нет усилия мирового сообщества по мирному урегулированию конфликта в стране. Лидер Турции заключил соглашение с главой ПНС Файезом Сарраджем. Ими также подписан меморандум о перераспределении границ в средиземноморском регионе, заключенный так, что явно заметно нарушение прав разных государств.

"Мы надеемся, что ЕС, ООН, ЛАГ, АС посмотрят на доказательства, которые мы сегодня продемонстрировали, и отреагируют на них. Мы боремся ради стабильности, безопасности и против турецкого вторжения", — подчеркнул Мисмари, опровергнув обстрелы больниц со стороны ЛНА.

Генерал-майор ЛНА завершил свое выступление сводкой с фронта. Он рассказал, что силы ПНС обстреляли город Аль-Асабия, используя РЗСО.