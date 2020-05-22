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СМИ: Лукашенко воспользовался коронавирусом для противостояния Путину

СМИ: Лукашенко воспользовался коронавирусом для противостояния Путину
Александр Лукашено и Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидер Белоруссии рискует здоровьем граждан в погоне за очками в политической игре

В то время, когда Россия села на карантин вместе с остальным миром, Белоруссия продолжила жить свободно. И пока от этого выбора Республика только выигрывает: ее валюта подорожала на 10%, безработица составляет прежние 4%, а популярность лидера Александра Лукашенко позволила ему не переносить президентские выборы, назначенные на август. И у него есть все шансы остаться у руля на шестой срок, считает издание POLITICO.

Лукашенко не просто пренебрег угрозой коронавируса. Он использовал эту тему как козырь в соперничестве с российским лидером Владимиром Путиным. Москва закрывает границы – Минск называет это "коронапсихозом" и рекомендует водку для профилактики. Москва отменяет Парад Победы – в Минске он проходит при заполненных зрителями без масок трибунах.

"Эксцентричный диктатор Белоруссии Лукашенко не стесняется подчеркивать резкий контраст между ситуацией в его республике с тем, что происходит в России, и разницу между собой и Путиным", – отмечает издание. И, как бы Лукашенко ни критиковали в других странах за его отношение к пандемии, жизнь в Белоруссии идет своим чередом, тогда как россияне, недовольные потерей доходов, обвалили рейтинг Путина до рекордно низкого уровня – 59%.

Впрочем, еще не понятно, кто будет смеяться последним. Если смертность от коронавируса в Белоруссии достигнет огромных высот, жители выйдут на уличные протесты. И тогда Батьку никто не спасет – Москва уже точно не станет ему помогать. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Александр
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...но не очко обычно губит...
Антимайдан
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Главное для него рейтинг и президентское кресло, Батьке по фую жизнь белорусов, подумаешь какая ценность, бабы "пушечного мяса" ему еще нарожают.
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