Новая власть будет не такой опытной и дальновидной, как нынешняя, считает публицист

Новый президент России по своим качествам будет хуже нынешнего. Так писатель и критик Дмитрий Быков охарактеризовал будущего лидера нашей страны.

По мнению Быкова, тот, кто будет управлять государством вслед за нынешним президентом, "будет хуже Путина". Это совершенно очевидно, добавил писатель. У следующего президента не будет никаких шансов, чтобы удерживать ситуацию в России, считает публицист.

В эфире радиостанции "Эхо Москвы" Быков сказал, что новый лидер в любом случае будет руководить нашей страной короткий период. Так всегда бывает после долгой несменяемости власти, ссылаясь на историю отметил писатель. При этом, по его мнению, совершенно неважно, кто станет новым президентом: наследник или преемник, либерал или консерватор.

Литературный критик также добавил, что следующая власть будет глупее, возможно, недальновиднее, но точно менее опытной, чем нынешняя. Быков заключил, что кто бы ни пришел на смену Путину, этому человеку будет невероятно тяжело.

Следующие выборы президента России пройдут в 2024 году. Ранее Владимир Путин отмечал, что сейчас он находится на посту главы государства второй срок подряд. По словам российского лидера, он и в дальнейшем планирует придерживаться правил Конституции, согласно которым вступать в должность руководителя страны три раза подряд нельзя.