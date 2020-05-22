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Порошенко подозревают в контрабанде картин русских художников

Порошенко подозревают в контрабанде картин русских художников
Петр Порошенко. Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Одну из них хозяин "Рошена" презентовал Януковичу

Пятый президент Украины Петр Порошенко проходит свидетелем по делу о вывозе из Незалежной 43 картин, в том числе великих русских живописцев. Об этом говорится в документах Госбюро расследований.

Бывший лидер нации вызван на допрос по этому делу 26 мая.

Отмечается, что расследование ведется в отношении незаконного вывоза из страны 43 полотен известных мировых художников. Картины были скрыты от таможенного контроля.

Пока неизвестно, кто и куда вывез полотна. Как пишет издание "Страна", также нет данных, по какой статье идет следствие. Зато точно известно, что Петр Алексеевич является азартным коллекционером.

Ранее сегодня в соцсетях появился список из 42 картин, которые, преположительно, фигурируют в деле. Это полотна Айвазовского, Сурикова, Коровина, Верещагина, Левитана, Репина, Бенуа и других знаменитых художников. Правда, одно полотно из реестра выпало, на что обратили внимание в СМИ.

По информации известного украинского юриста и ярого оппонента "шоколадного короля" Андрея Портнова, ее Петр Алексеевич презентовал тогдашнему президенту Виктору Януковичу.

"Дико извиняюсь, разбираться надо по поводу 42-х. Картину Айвазовского 1851 года "Константинополь на рассвете" за $1,8 млн он подарил в 2012-м году на день рожденья Януковичу, через несколько месяцев после его назначения Януковичем министром экономики в правительстве Азарова", – написал в Телеграм-канале юрист, который тогда трудился в администрации главы государства.

По его словам, арестовывать и конфисковывать можно лишь 42 полотна.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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