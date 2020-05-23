Дипкорпус РФ осудил подобное поведение партнеров из Госдепа

В Штатах заявили, что готовы заплатить денег за "разоблачение дезинформации здравоохранения" России. Бюро по международным связям с общественностью американского Госдепа планирует выдать грант в размере 250 тысяч долларов за соответствующие сведения. Посольство РФ в Америке осудило партнеров за такое "неспортивное" поведение.

Конкурс будет проходить всего в один этап. Выигранные средства пойдут на создание доклада о "российских и советских кампаниях дезинформации, связанных со здоровьем". Документ размещен на сайте grants.gov, который используют американские правительственные структуры для проведения конкурсов.

Российская сторона упрекнула Штаты в том, что они продолжают выяснять отношения, несмотря на глобальную проблему, которая сплотила большинство стран, – коронавирус. Соответствующее обращение размещено на странице ведомства в "Фейсбук". По мнению дипкорпуса РФ, Америка продолжает поиски внешнего врага, на которого хочет возложить всю вину за произошедшие, а было бы логичнее деньги, отведенные на грант, потратить на борьбу с пандемией.