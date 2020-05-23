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Украинцы рассказали о слежке за Россией из космоса

Украинцы рассказали о слежке за Россией из космоса
Фото: pixabay.com
Незалежной в осуществлении задуманного помогает Запад

На Украине в рамках антитеррористической операции (АТО) и операции Объединенных сил (ООС) осуществляется слежка за приграничными территориями России и Крымом. Незалежная получает необходимые данные через дистанционное использование западных космических аппаратов, пишет агентство Defense Express.

Главными задачами для украинцев стали определение количества группировок противника и их размер, поиск траектории передвижения, обнаружение инженерных заграждений и выявление новых образцов военной техники. 

Напомним, что Незалежная подписала контракт с 19 государствами о том, что она имеет право бесплатно использовать спутниковые данные. Отмечается, что самую большую пользу в слежке за РФ принесли американские и французские космические аппараты. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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