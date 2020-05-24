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Захарова возмутилась из-за действий США

Захарова возмутилась из-за действий США
Мария Захарова: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press//www.globallookpress.com
Вашингтон не собирался обсуждать с Москвой претензии по Договору по открытому небу, рассказала дипломат

Мария Захарова прокомментировала выход США из Договора по открытому небу. По словам официального представителя МИФ РФ, Вашингтон заранее готовил мир к тому, что разорвет соглашение.

Захарова поведала, что США регулярно придумывали все новые и новые объяснения, говорили, что у них много претензий к России, но обсуждать их отказывались. Дипломат возмутилась в программе "Своя правда" тем, что жалобы Вашингтона каждый раз менялись, но они ничем не были подтверждены. 

Захарова подчеркнула, что Вашингтон в течение долгого времени пытался освободить себя от сдерживающих факторов, чтобы свободно маневрировать в сфере вооружения. 

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков высказался о заявлении Белого дома о том, что Россия использовала самолеты для наблюдательных полетов с одной целью. Как утверждают американцы, воздушные судна были наводчиками для артиллерийско-ракетного огня. Это предположение США вызвало лишь безудержный смех в России. Он подчеркнул, что на борту всегда находятся иностранные наблюдатели, а полученные данные невозможно тайно изменить. 

США объявили о выходе из Договора по открытому небу 21 мая. В Вашингтоне заявили, что Москва нарушала положения соглашения. В России же отвергли эти обвинения и отметили, что обсуждают, как ответят на действия американцев. 

Полина ИВАНОВА

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