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В России предсказали Лукашенко судьбу Януковича

В России предсказали Лукашенко судьбу Януковича
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Президенту Белоруссии напомнили, что стало с теми, кто заигрывал с Европой и США

Российский сенатор Алексей Пушков оценил интерес лидера белорусов Александра Лукашенко к Западу. По словам члена Совфеда, те политики, которые были лояльны к этой силе, закончили свою карьеру печально.

Пушков рассказал, что США стараются приводить на постсоветском пространстве к руководству странами тех людей, которые нужны только им. Он поведал, что Эдуард Шеварднадзе, бывший глава Грузии, был очень лоялен к американцам, но и его заменили на Михаила Саакашвили. 

Пушков также добавил, что экс-президент Украины Виктор Янукович хотел сотрудничать с западными государствами, а в результате, те поддержали госпереворот, а гарантии ему о перемирии с оппозицией и выборах разорвали. 

Сенатор подчеркнул, что у Минска есть шанс спасти свое положение. По его словам, Запад хочет изменить политический строй в этой стране. Европа и США не нацелены на простое развитие отношений. Пушков отметил в разговоре с изданием "Украина.ру", что считает – Лукашенко понимает политический подтекст расширения экономического сотрудничества.  

Полина ИВАНОВА

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