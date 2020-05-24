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Советник президента США Роберт О’Брайен назвал Калиниградскую область "кинжалом в сердце Европы". Поверхностное заявление политика расстроило Россию.
О’Брайен сообщил, что Калининградская область могла быть мировой торговой точкой благодаря своему удачному расположению. Регион также мог стать центром туризма и контактов между Россией и Западом. Однако, по словам американского политика, область превратилась в военную базу с ракетами, скрытую от посторонних глаз.
О’Брайен также в интервью изданию Bild рассказал, что Москва запрещала Вашингтону летать над областью в рамках Договора по открытому небу.
Губернатор региона Антон Алиханов поспешил прокомментировать выпад Роберта О’Брайена. По словам российского политика, администрация президента США, как всегда легкомысленна. Алиханов предположил, что О’Брайен обиделся из-за того, что Калининград ввел электронные визы, благодаря которым в город ринулись поляки и немцы, но американцев не было.
Алиханов сказал РБК, что американский политик, возможно, хотел выразить желание его сограждан путешествовать по Калининградской области. Он добавил, что в туризмом в регионе все отлично.
Глава области также отверг обвинение в том, что регион – это закрытая военная база.
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