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В России жестко ответили на выпад США в адрес Калининграда

В России жестко ответили на выпад США в адрес Калининграда
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Американцы обиделись, что не могут посещать город по электронным визам

Советник президента США Роберт О’Брайен назвал Калиниградскую область "кинжалом в сердце Европы". Поверхностное заявление политика расстроило Россию.

О’Брайен сообщил, что Калининградская область могла быть мировой торговой точкой благодаря своему удачному расположению. Регион также мог стать центром туризма и контактов между Россией и Западом. Однако, по словам американского политика, область превратилась в военную базу с ракетами, скрытую от посторонних глаз. 

О’Брайен также в интервью изданию Bild рассказал, что Москва запрещала Вашингтону летать над областью в рамках Договора по открытому небу. 

Губернатор региона Антон Алиханов поспешил прокомментировать выпад Роберта О’Брайена. По словам российского политика, администрация президента США, как всегда легкомысленна. Алиханов предположил, что О’Брайен обиделся из-за того, что Калининград ввел электронные визы, благодаря которым в город ринулись поляки и немцы, но американцев не было. 

Алиханов сказал РБК, что американский политик, возможно, хотел выразить желание его сограждан путешествовать по Калининградской области. Он добавил, что в туризмом в регионе все отлично.

Глава области также отверг обвинение в том, что регион – это закрытая военная база. 

Полина ИВАНОВА

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