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Захарова уличила США в международном лицемерии

Захарова уличила США в международном лицемерии
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Дипломат указала американцам на жестокость полиции к журналистам во время беспорядков в Штатах

Мария Захарова считает, что Госдепартамент США не может больше говорить о соблюдении прав человека. Официальный представитель МИД РФ отметила, что глава американского ведомства Майкл Помпео пообщается китайцами, которые пережили бойню на площади Тяньаньмэнь, но похвастаться он сможет лишь безжалостным обращением с представителями СМИ. 

Захарова написала в "Фейсбук", что за окнами Госдепа в Вашингтоне американцы "сражаются" с полицейскими. Первым, по словам дипломата, есть что рассказать о выживании на площадях, но "международное лицемерие никто не отменял". Захарова поинтересовалась, чем Помпео сможет похвалиться перед гостями из Китая об успехах Америки в области защиты прав человека. Официальный представитель МИД РФ сама же ответила на свой вопрос, уточнив, что США могут щегольнуть лишь противоправным поведением по отношению к американским журналистам. 

На сайте МИДа также появилось заявление о том, что ситуация в США с правами работников СМИ усложнилась. Ведомство назвало недружественным шагом атаку на продюсера Sputnik Николь Руссел. 

Напомним, что она пострадала у Белого дома. Полицейские выстрелили в нее резиновыми пулями, хотя Руссел обозначила, что она представляет СМИ. А российскому журналисту Михаилу Тургиеву, который также предоставил правоохранителям карточку прессы, брызнули слезоточивым газом в лицо. 

В 1989-м в Пекине на площади Тяньаньмэнь произошла бойня: военные открыли огонь по протестующим, которыми, в основном, были студенты. Акции начались из-за требований реформ в стране и смерти экс-генсекретаря Ху Яобана. 

Бунт в США начался в конце мая, когда афроамериканец Джордж Флойд скончался после жесткого задержания полицией. 

Фоторепортаж
Пожары и убийства: погромы в США из-за произвола полиции переросли в кровавый бунт
Фото: EPA/CRAIG LASSIG/ТАСС Фото: EPA/CRAIG LASSIG/ТАСС
Фото: EPA/CRAIG LASSIG/ТАСС Фото: AP Photo/John Minchillo/ТАСС Фото: AP Photo/John Minchillo/ТАСС
Полина ИВАНОВА

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