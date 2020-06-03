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Трамп опроверг свой уход под землю во время беспорядков

Американский лидер не прятался от митингующих в бункере

Дональд Трамп заявил, что во время беспорядков в Вашингтоне он не прятался под землей. В бункер американский президент спускался только днем для того, чтобы проверить, все ли там в порядке. Находился он там совсем недолго.

"Меня там не было. Я спустился в дневное время, и это было в основном для инспекции. Днем проблемы не было... И это было очень-очень ненадолго", – цитирует Трампа РИА "Новости". 

Американский лидер добавил, что СМИ распространяют фейковые новости для того, чтобы выставить все в черном свете. В настоящий момент он доволен ситуацией в столице, потому что во вторник беспорядков не повторилось. 

Напомним, что погромы в Штатах начались после убийства чернокожего охранника полицейским. По информации СМИ, страж порядка наступил мужчине на горло. Мировая общественность обеспокоена происходящим в Америке. Некоторые эксперты уверены, что граждане страны бунтуют из-за попустительства и равнодушия властей.  

Полина ЛЕДОВСКИХ

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