Истории о кибератаках со стороны России пугают обывателей без всяких доказательств

Весь мир пляшет под дудку "русских хакеров". Такие выводы напрашиваются, если оценить поток информации о кибератаках в медийном пространстве разных стран.

В США афроамериканцы протестуют против произвола полицейских – CNN тут же нашли там "русский след". Доказательств, естественно, нет, но известные личности типа бывшего советника Барака Обамы Сьюзан Райс подтверждают: "Да, русские могли".

В Чехии припомнили сбой в компьютерной сети местных больниц в декабре прошлого года и заявили – это дело рук русских хакеров.

В Германии вспомнили еще более давнюю историю – проникновение злоумышленников в сеть бундестага весной 2015 года. Но только сейчас в Берлине объявили – парламентариев во главе с канцлером Ангелой Меркель тогда атаковали русские.

Интересно, что подобные обвинения в адрес Москвы и ее виртуальных агентов уже звучали – как раз накануне президентских выборов в США в 2016 году. Сейчас в Америке новая избирательная кампания. Ощущение, что западные политтехнологи решили не искать новых способов для повышения рейтинга своих клиентов, а пошли по уже проторенному пути, пугая обывателей российским влиянием.

"Пользователи реально опасаются киберугроз", – говорится в докладе "Информационная борьба против России: конструируя образ врага". Его авторы отмечают, что пользователи доведены уже до такой стадии, что им уже не важно отсутствие фактов и умалчивание реальных обстоятельств, при которых якобы создается угрозу. Более того, тезисы о неизбежном "вмешательстве русских хакеров" в предстоящие выборы в США начали звучать задолго до начала активной фазы избирательной кампании, пишет "Независимая газета".

С Чехией тоже все шито белыми нитками. Когда в 2019 г. в электронные сети больниц в Брно, Бенешове и Млада-Болеславе попал вирус, технический директор чешско-американской IT-компании ESET Мировсла Дворжек заявил, что это действовали интернет-мошенники. Больших неприятностей инцидент не повлек, и в Чехии про него забыли.

Но вдруг спустя 4 месяца крупная чешская газета "Лидове Новины" опубликовала статью, в которой со ссылкой на неких анонимов из Информационной службы безопасности республики и государственного Совета безопасности сделала сенсационное заявление – больницы атаковали "русские хакеры". Они дескать пытались взломать еще и систему пражского международного аэропорта им. Вацлава Гавела, но злоумышленников удалось вовремя нейтрализовать, благодаря помощи американских спецслужб. Эту информацию быстро растиражировали чешские и американские СМИ. Причем Дворжек из ESET, ранее заявлявший об интернет-мошенничестве, внезапно поменял свою точку зрения и также начал настаивать на "русском следе".

Вся эта затея становится понятна, когда глава чешского офиса радио "Свобода" Петр Коларж объясняет слушателям, что спецслужбы РФ натравили хакеров на мирные чешские объекты, чтобы отомстить за снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. То, что памятник снесли весной, а больницы пострадали зимой, его не смутило. Но важен другой факт: Петр Коларж – это отец старосты шестого района Праги Ондржея Коларжа, который и был инициатором сноса памятника. Сам Петр Коларж является сотрудником американской консалтинговой компании SpuirePatton Boggs. И агиткампания против размещения в чешской столице свидетельства о роли СССР во Второй мировой войне удивительным образом совпала с публикациями о "русских хакерах".

Кстати, одним из "доказательств" русского следа в Чехии стали некие комментарии на русском языке, зашитые в код вирусной программы, и ведущий в Россию IT-адрес. Обнаружить это чехам "помогли" украинские коллеги. А посол Незалежной в Чехии Евгений Перебийнис стал одним из главных медийных лиц этого скандала. Он не только прямо обвинил в атаках на чешские больницы российские спецслужбы, но и активно комментировал эту историю на страницах украинских СМИ.

Хотя любой мало-мальски знакомый с программированием человек или просто любитель шпионских сериалов знает: прямое указание на российское происхождение вредоносной программы означает попытку повести следствие по ложному следу. Ведь если "российские хакеры" такие всесильные и неуловимые, раз их никому не получается поймать, как же они прокололись на таком пустяке?

Некоторые аналитики допускают, что у Украины была своя роль в чешской провокации. "Нельзя исключать, что кибернападения на чешские больницы, не нанесшие им никакого вреда, были инсценированы самими чешскими спецслужбами, – считает политолог Олег Бондаренко. – Помощь в этом им могли оказать специалисты киберподразделений СБУ, чьи профессиональные навыки, сформированные еще советской школой информационной безопасности, а также знание русского языка как родного позволяют им подражать стилю российских программистов и хакеров".

Интерес Украины к этой истории тоже вполне объясним. На фоне пандемии коронавируса и последовавшего за ней глобального экономического кризиса антироссийские настроения в Европе сильно сбавили обороты. Украинская тема тоже отошла на Западе на задний план. Такого в Киеве допускать не хотят, ведь от этого напрямую зависит их финансовое благополучие и объем помощи со стороны Запада.

По мнению профессора Военной академии наук Сергея Судакова, Россию сегодня "модно" выставлять страной – "международным информационным террористом", выдумывая любую ложь. "Можно сколько угодно с фактами в руках доказывать, что это не так, но американский либеральный мейнстрим не даст этой правде проникнуть в информационное пространство США", – говорит Судаков. Это уже обкатано на примере инсценированных в Сирии химических атак или мифического вмешательства РФ в американские выборы. "Русские хакеры" для западных целей тоже прекрасно подходят.