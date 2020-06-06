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Россия потребовала от США отдать захваченную собственность и получила отказ

Россия потребовала от США отдать захваченную собственность и получила отказ
Фото: Ohde/face to face/ face to face//www.globallookpress.com
Москва обратилась за помощью к ООН

В 2017-м США отобрали у России ряд зданий, которые оказались нужны в 2020-м из-за пандемии. Однако когда российский дипломаты потребовали от американцев вернуть то, что было отнято, те просто промолчали в ответ, а неофициально сообщили об отказе. Об этом рассказал зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

По его словам, это произошло, когда в штате Нью-Йорке ухудшилась ситуация с COVID-19. Дипломаты отправили Миссии США вербальную ноту. Россиянам нужны были захваченные здания, чтобы снизить риски заражения COVID-19. 

Кузьмин отметил, что Россия надеялась, что США забудут о политических разногласиях в такой сложный для всего мира момент и помогут обезопасить российских дипломатов, передает РИА "Новости". 

Однако США проигнорировали запрос России, а нашему посольству в Вашингтоне и вовсе посоветовали не ждать позитивного ответа. Теперь Россия надеется, что ситуацию разрешит генсек ООН, которого поставили в известность об этом поступке США. 

Полина ИВАНОВА

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