Москва обратилась за помощью к ООН

В 2017-м США отобрали у России ряд зданий, которые оказались нужны в 2020-м из-за пандемии. Однако когда российский дипломаты потребовали от американцев вернуть то, что было отнято, те просто промолчали в ответ, а неофициально сообщили об отказе. Об этом рассказал зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

По его словам, это произошло, когда в штате Нью-Йорке ухудшилась ситуация с COVID-19. Дипломаты отправили Миссии США вербальную ноту. Россиянам нужны были захваченные здания, чтобы снизить риски заражения COVID-19.

Кузьмин отметил, что Россия надеялась, что США забудут о политических разногласиях в такой сложный для всего мира момент и помогут обезопасить российских дипломатов, передает РИА "Новости".

Однако США проигнорировали запрос России, а нашему посольству в Вашингтоне и вовсе посоветовали не ждать позитивного ответа. Теперь Россия надеется, что ситуацию разрешит генсек ООН, которого поставили в известность об этом поступке США.