Высылка российских дипломатов не останется без жесткого ответа

Россия не закроет глаза на то, что Чехия выгнала из страны двух отечественных дипломатов. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин, который назвал действия чешских властей гнусной и подлой провокацией.

Об этом пишет РИА "Новости".

Ранее МИД РФ также высказался по поводу сложившейся ситуации. Россия жестко отреагирует на поступок Чехии, который в ведомстве осудили. Как говорится в заявлении, Прага испортила отношения с Москвой.

О решении Чехии объявил премьер-министр Андрей Бабиш накануне. Скандал разгорелся из-за материала в СМИ о том, что в Чехию прилетел российский агент, который якобы должен был устранить мэра Праги с помощью яда. Как уверяет чешская сторона, причиной попытки покушения стал снос памятника маршалу Коневу. Россия все обвинения отрицает.