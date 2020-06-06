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"Подлая провокация": в Москве назвали гнусным выпад Праги в адрес России

"Подлая провокация": в Москве назвали гнусным выпад Праги в адрес России
Фото: Libor Sojka/CTK/www.globallookpress.com
Высылка российских дипломатов не останется без жесткого ответа

Россия не закроет глаза на то, что Чехия выгнала из страны двух отечественных дипломатов. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин, который назвал действия чешских властей гнусной и подлой провокацией. 

Об этом пишет РИА "Новости".

Ранее МИД РФ также высказался по поводу сложившейся ситуации. Россия жестко отреагирует на поступок Чехии, который в ведомстве осудили. Как говорится в заявлении, Прага испортила отношения с Москвой.

О решении Чехии объявил премьер-министр Андрей Бабиш накануне. Скандал разгорелся из-за материала в СМИ о том, что в Чехию прилетел российский агент, который якобы должен был устранить мэра Праги с помощью яда. Как уверяет чешская сторона, причиной попытки покушения стал снос памятника маршалу Коневу. Россия все обвинения отрицает. 

Полина ИВАНОВА

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