Штаты не хотят делить со сверхдержавами лидерство на мировой арене

Глава Минэрго США заявил о том, что их страна теряет лидерство в области атомной энергетики из-за Китая и России. Своей позицией он поделился с изданием "Casper Star-Tribune".

Так, Дэн Бруйетт пояснил, что больше 70 лет Америка лидировала в области ядерной энергетики и развития ядерных технологий. Это произошло после того, как США расщепили атом, и на протяжении всего этого времени именно такая позиция была у них в мире.

Глава Министерства энергетики США добавил, что американские компании продолжают сталкиваться с еще более несправедливой и жесткой конкуренцией со стороны госпредприятий других стран. В их числе он назвал Россию и Китай.

Кроме того, Дэн Бруйетт потребовал принятия мер, "рассчитанных на перспективу". По его мнению, это поможет США увеличить добычу урана.

"Белый дом в проекте бюджета на 2021 финансовый год уже запросил 150 миллионов долларов на формирование уранового резерва, который будет создан за счет закупок урана у американских компаний", – объяснил министр.

По его словам, этот резерв станет гарантией доступности урана в случае нарушения поставок, а также обеспечит стратегически важные потребности ядерного топливного цикла.