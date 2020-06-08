Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В США решили срочно запастись ураном из-за Китая и России

В США решили срочно запастись ураном из-за Китая и России
Фото: commons.wikimedia.org/Edibobb (CC BY 3.0)
Штаты не хотят делить со сверхдержавами лидерство на мировой арене

Глава Минэрго США заявил о том, что их страна теряет лидерство в области атомной энергетики из-за Китая и России. Своей позицией он поделился с изданием "Casper Star-Tribune".

Так, Дэн Бруйетт пояснил, что больше 70 лет Америка лидировала в области ядерной энергетики и развития ядерных технологий. Это произошло после того, как США расщепили атом, и на протяжении всего этого времени именно такая позиция была у них в мире.

Глава Министерства энергетики США добавил, что американские  компании продолжают сталкиваться с еще более несправедливой и жесткой конкуренцией со стороны госпредприятий других стран. В их числе он назвал Россию и Китай.

Кроме того, Дэн Бруйетт потребовал принятия мер, "рассчитанных на перспективу". По его мнению, это поможет США увеличить добычу урана.

"Белый дом в проекте бюджета на 2021 финансовый год уже запросил 150 миллионов долларов на формирование уранового резерва, который будет создан за счет закупок урана у американских компаний", – объяснил министр. 

По его словам, этот резерв станет гарантией доступности урана в случае нарушения поставок, а также обеспечит стратегически важные потребности ядерного топливного цикла.

Юлия ЕВГРАФОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Вытащите меня отсюда!": в Берлине по запросу США арестовали русского музыканта

Честным именем молодого человека воспользовались мошенники

Эксперт: укрепление рубля быстро прекратится

Хорошим курсом национальной валюты нужно успеть воспользоваться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1002 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей